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13 листопада 2021, 09:14

За добу в Україні – 695 загиблих від COVID-19 та 23 572 нові випадки захворювання

13 листопада 2021, 09:14
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Фото з відкритих джерел
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В Україні станом на 13 листопада 2021 року зафіксовано 23 572 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 1622 дитини та 436 медпрацівників

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Коронавірус_інфо".

Також за минулу добу: госпіталізовано – 4 564 особи; летальних випадків – 695; одужало – 25 415 осіб; здійснено тестувань за добу – 126 841 (зокрема методом ПЛР – 60 402, методом ІФА – 14 989); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 51 450.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 203 149 осіб; одужало – 2 620 094 особи; летальних випадків – 76 302; проведено ПЛР-тестувань – 15 189 223.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1839), Дніпропетровській (2219), Одеській (2066), Харківській (1876) і Львівській (1243) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1839 випадків;

Вінницька область – 887 випадків;

Волинська область – 642 випадки;

Дніпропетровська область – 2219 випадків;

Донецька область – 1010 випадків;

Житомирська область – 772 випадки;

Закарпатська область – 516 випадків;

Запорізька область – 920 випадків;

Івано-Франківська область – 946 випадків;

Київська область – 997 випадків;

Кіровоградська область – 168 випадків;

Луганська область – 339 випадків;

Львівська область – 1243 випадки;

Миколаївська область – 965 випадків;

Одеська область – 2066 випадків;

Полтавська область – 1124 випадки;

Рівненська область – 840 випадків;

Сумська область – 584 випадки;

Тернопільська область – 428 випадків;

Харківська область – 1876 випадків;

Херсонська область – 310 випадків;

Хмельницька область – 1015 випадків;

Черкаська область – 530 випадків;

Чернівецька область – 348 випадків;

Чернігівська область – 988 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

коронавірус COVID-19 статистика захворюваність

 
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