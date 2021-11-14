За сутки коронавирусом заболели почти 25 тысяч человек

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В Украине за последние сутки подтвердили 14 490 новых случаев коронавирусной болезни. Выздоровевших меньше — 11 146 человек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В больницы доставили 4 881 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни умерли 403 пациентов. Протестировали методом ПЦР —

36 308 человек, методом ИФА — 7 940 человек, экспресс-тестами — 33 465 человека.

Больше всего новых заражений в Днепропетровской (1 630), Харьковской (1 050), Запорожской (1 029), Одесской (979) и Донецкой (793) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 217 639 человек, выздоровели 2 631 240 человек, летальных исходов — 76 705.

Ранее мы писали, что в Украине по состоянию на 13 ноября 2021 года зафиксировано 23 572 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1622 ребенка и 436 медработников.