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За сутки оккупанты на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня
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13 ноября 2021, 10:18

За сутки оккупанты на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня

13 ноября 2021, 10:18
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Фото: штаб ООС
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За прошедшие сутки, 12 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем и минометы калибра 120 мм.

В направлении Попасной и Новоалександровки противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Новотроицкого российские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Вблизи Новолуганского оккупанты два раза обстреляли наши позиции, используя автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Возле Широкино противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Один воин получил огнестрельное ранение. Ему оказана домедицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Как сообщалось, 11 ноября в период с 14.43 до 15.23 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Новозвановка, что в Луганской области с применением артиллерии, запрещенной Минскими договоренностями.

ООС обстрел Донбасс РФ

 
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