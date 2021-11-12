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12 листопада 2021, 17:51

Окупанти на Луганщині обстріляли з важкої артилерії Новозванівку, загиблих немає

12 листопада 2021, 17:51
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Фото: штаб ООС
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11 листопада у період з 14.43 до 15.23 збройні формування РФ обстріляли населений пункт Новозванівка, що у Луганській області із застосуванням артилерії, забороненої Мінськими домовленостями

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

"У бік даного населеного пункту окупантами було випущено 26 снарядів калібру 122 мм. У результаті обстрілу були зруйновані житлові будинки та господарські споруди за адресами вул. Суворова, 3 та вул. Суворова, 7. Загиблих та поранених серед цивільного населення не зареєстровано", - йдеться у повідомленні.

В ООС наголосили, що цим обстрілом збройні формування Російської Федерації не лише вкотре порушили взяті на себе зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню та звели нанівець усі ініціативи України щодо мирного розв’язання конфлікту, але й продемонстрували свою зневагу до життя та здоров’я ні в чому не винних цивільних громадян, які могли опинитись на місці чергового злочину російських окупантів.

Наразі вирішується питання щодо відновлення зруйнованих будинків.

Як повідомлялося, за минулу добу, 11 листопада, з боку ворожих військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. В результаті обстрілів поранений військовий.

ООС обстріл Луганська область

 
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