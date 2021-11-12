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12 ноября 2021, 15:19

Украина за бюджетный счет построит "стену" на границе с Беларусью и Россией – Монастырский

12 ноября 2021, 15:19
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Фото: скриншот видео
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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что в рамках "Большого строительства-2022" планируется построить "стену" на границе Украины с Беларусью и Россией

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1", передает RegioNews.

По словам главы МВД, забор, длиной 1 тыс. километров, хотят построить в течение следующего года за счет украинских налогоплательщиков.

"Пограничники есть, граница обозначена, но самого сооружения границы нет. И это наша общая задача, задача всего правительства, президента общества, потому что это строится за налоги граждан, - в следующем году построить границу между Украиной и Россией, между Украиной и Республикой Беларусь. Речь идет о более тысячи километров государственной границы", - сказал Монастырский.

Он добавил, что для финансирования проекта понадобится 17 млрд. грн. Эти средства будут выделены из бюджета.

Ранее Монастырский заявил, что МВД будет реагировать на попытки прорыва украинской границы мигрантами по литовской практике, реагируя мобильными группами правоохранителей на скопления людей.

граница МВД Денис Монастырский

 
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