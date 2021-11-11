Вже понад 20 мільйонів українців зробили щеплення від коронавірусу
В Україні за добу 10 листопада проти коронавірусу було вакциновано 277 097 осіб
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Міністрества охорони здоров'я України.
Відзначається, що одну дозу вакцини отримали 147 344 людини, а повністю імунізовані (отримали другу дозу) - 129 753.
В Україні з початку вакцинальної кампанії проти COVID щеплено 11 844 730 осіб. З яких отримали одну дозу вакцини - 11 844 728 осіб, повністю імунізовані - отримали дві дози - 8 284 545 осіб (з них дві людини отримали одну дозу за кордоном).
Загалом у країні вже проведено 20 129 273 щеплення.
Раніше ми писали, що в Україні за минулу добу виявили 24 747 випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1550 дітей та 462 медпрацівники.
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