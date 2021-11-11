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11 листопада 2021, 12:51

З України депортували "кримінального авторитета" зі списку РНБО

11 листопада 2021, 12:51
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Фото: iз відкритих джерел
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Українські поліцейські разом з Державною міграційною службою вислали до Азербайджану 33-річного "кримінального авторитета"

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполиции.

Іноземець потрапив під санкції РНБО. У зв'язку з цим він був примусово повернутий в країну походження. Чоловікові на три роки заборонений в'їзд на територію України.

Відзначається, що громадянин Азербайджану входить в сімейне оточення одного з "злодіїв в законі". Маючи зв'язки в кримінальному середовищі, він контролював діяльність "спеціалізованих" етнічних злочинних груп і майнових злочинах, зокрема вимаганнях.

На початку листопада, незважаючи на заборону, "кримінальний авторитет" незаконно потрапив в Україну. Правоохоронці встановили його місцезнаходження та провели заходи щодо його примусового повернення на батьківщину.

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