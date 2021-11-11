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11 ноября 2021, 12:51

Из Украины депортировали "криминального авторитета" из списка СНБО

11 ноября 2021, 12:51
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Фото: из открытых источников
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Украинские полицейские вместе с Государственной миграционной службой выслали в Азербайджан 33-летнего "криминального авторитета"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Иностранец попал под санкции СНБО. В связи с этим он был принудительно возвращен в страну происхождения. Мужчине на три года запрещен въезд на территорию Украины.

Отмечается, что гражданин Азербайджана входит в семейное окружение одного из "воров в законе". Имея связи в криминальной среде, он контролировал деятельность "специализированных" этнических преступных групп ивмущественных преступлениях, в частности вымогательствах.

В начале ноября, несмотря на запрет, "криминальный авторитет" незаконно попал в Украину. Правоохранители установили его местонахождение и провели меры по его принудительному возвращению на родину.

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