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25 жовтня 2021, 20:29 41

Кабмін пропонує РНБО запровадити санкції проти компанії російського мільярдера

25 жовтня 2021, 20:29 41
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з відкритих джерел
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Кабінет міністрів пропонує Раді національної безпеки та оборони запровадити санкції проти кіпрської компанії з обмеженою відповідальністю “BISCONE LIMITED” терміном на три роки

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідне розпорядження уряду.

Урядовці вважають, що обмеження слід застосувати "у зв’язку з наявністю реальних та потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, а також з метою протидії особам, які створюють перешкоди для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод"

Згідно до документу пропонується застосувати такі обмеження: блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном (акціями, корпоративними правами), зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, запобігання виведенню капіталу за межі України.

"BISCONE LIMITED” афілійована з холдиндом "Силові машини", який належить російському мільярдеру Олексію Мордашову.

Нагадаємо, що нещодавно Рада національної безпеки і оборони (РНБО) затвердила санкції проти російської компанії MERE. Останній в Україні супермаркет буде закритий

Росія санкції РНБО мільйонер Обмеження

 
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