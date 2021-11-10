РНБО ввела санкції проти причетних до створення консульства Нікарагуа у окупованому Криму

Фото: РНБО

Рада національної безпеки та оборони України запроваджує санкції проти восьми фізичних осіб, причетних до відкриття дипломатичного представництва Нікарагуа на території тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це вісім фізичних осіб: чотири громадяни Нікарагуа, чотири громадяни Російської Федерації", - зазначив Данілов під час брифінгу в Києві.

Як повідомлялося, на початку листопада Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест з огляду на незаконний та неузгоджений візит посла Нікарагуа в РФ Альби Асусени Торрес до Автономної Республіки Крим для вручення т.зв. почесному консулу Нікарагуа в РФ із резиденцією в м. Сімферополі Олегу Белавенцеву консульського патенту.

Пізніше стало відомо, що Кабінет Міністрів України запропонував Раді національної безпеки та оборони застосувати санкції з огляду на відкриття так званого консульства Республіки Нікарагуа у Криму.