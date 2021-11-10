14:48  10 листопада
Кабмін хоче приватизувати "Центренерго" разом з шахтами у складі реанімованої НАК "ЕКУ"
13:16  10 листопада
Столичні школярі ще на тиждень затримаються на "дистанційці"
11:18  10 листопада
Українці заплатять штраф за вигул собак без намордника
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2021, 17:27

РНБО ввела санкції проти причетних до створення консульства Нікарагуа у окупованому Криму

10 листопада 2021, 17:27
Читайте также на русском языке
Фото: РНБО
Читайте также
на русском языке

Рада національної безпеки та оборони України запроваджує санкції проти восьми фізичних осіб, причетних до відкриття дипломатичного представництва Нікарагуа на території тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це вісім фізичних осіб: чотири громадяни Нікарагуа, чотири громадяни Російської Федерації", - зазначив Данілов під час брифінгу в Києві.

Як повідомлялося, на початку листопада Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест з огляду на незаконний та неузгоджений візит посла Нікарагуа в РФ Альби Асусени Торрес до Автономної Республіки Крим для вручення т.зв. почесному консулу Нікарагуа в РФ із резиденцією в м. Сімферополі Олегу Белавенцеву консульського патенту.

Пізніше стало відомо, що Кабінет Міністрів України запропонував Раді національної безпеки та оборони застосувати санкції з огляду на відкриття так званого консульства Республіки Нікарагуа у Криму.

санкції РНБО Крим Олексій Данилов

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram