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09 листопада 2021, 21:34

СБУ прийшла з обшуками до організаторки мітингу антивакцинаторів у Києві

09 листопада 2021, 21:34
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з відкритих джерел
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До однієї з організаторів мітингу проти вакцинації від COVID-19 у Києві Олени Фаіст навідалися співробітники Служби безпеки України.

Як пише RegioNews з посиланням на Facebok активістки, на опублікованому відео видно, що у дворі її будинку в Черкасах перебувають правоохоронці. Оперативники прийшли до Фаіст згідно з ухвалою суду, щоб вилучити техніку, яку вона використовувала для трансляції своїх роликів.

Підставою для візиту СБУ стало звернення лікаря-інфекціоніста місцевої лікарні, який звинуватив Фаіст у тому, що вона поширює в соцмережах фейки про вакцинацію, ображає медиків, які борються з COVID-19.

В СБУ вважають, що інформація про коронавірус, яку поширювала активістка, загрожують нацбезпеці країни. На сайті та Facebook-сторінці спецслужби коментарів щодо обшуків у лідерки "антиваксів” наразі немає.

Нагадаємо, що 3 листопада у Києві відбувся марш антивакцинаторів. Серед основних вимог мітингарів - скасування карантинних правил, заборона примусової медицини та дотримання прав людей.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав мітинг "антивакцинаторів", який розпочався зранку 3 листопада у центрі Києва насмішкою над медиками.

вакцина СБУ карантин медики

 
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