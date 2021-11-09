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09 ноября 2021, 21:34

СБУ пришла с обысками к организатору митинга антивакцинаторов в Киеве

09 ноября 2021, 21:34
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из открытых источников
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К одной из организаторов митинга против вакцинации от COVID-19 В Киеве Елене Фаист наведались сотрудники Службы безопасности Украины.

Как пишет RegioNews со ссылкой на Facebok активистки, на опубликованном видео видно, что во дворе ее дома в Черкассах находятся правоохранители. Оперативники пришли в Фаист согласно постановлению суда, чтобы изъять технику, которую она использовала для трансляции своих роликов.

Основанием для визита СБУ стало обращение врача-инфекциониста местной больнице, который обвинил Фаист в том, что она распространяет в соцсетях фейки о вакцинации, оскорбляет медиков, которые борятся с COVID-19.

В СБУ считают, что информация о коронавирусе, которую распространяла активистка, угрожают нацбезопасности страны. На сайте и Facebook-странице спецслужбы комментариев относительно обысков у лидера "антивакцинаторов” пока нет.

Напомним, что 3 ноября в Киеве состоялся марш антивакцинаторов. Среди основных требований митингующих - отмена карантинных правил, запрет принудительной медицины и соблюдение прав людей.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал митинг "антивакцинаторов", который начался утром 3 ноября в центре Киева насмешкой над медиками.

вакцина СБУ карантин медики

 
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