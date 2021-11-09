На Луганщині оперативники затримали торгівця вибухівкою та виявили схрон артснарядів

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У Луганській області правоохоронці затримали чоловіка на спробі збуту вибухівки та бойових гранат

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Під час проведення слідчо-оперативних дій правоохоронці виявили у чоловіка:

понад пів кілограма тротилу,

4 гранати РГД-5 та Ф-1 та засіб ініціації вибуху.

Встановлено, що мешканець Станиці Луганської, який раніше був засуджений за вчинення тяжкого злочину, намагався налагодити канал нелегального збуту засобів ураження.

Крім того, на Луганщині виявлено схрон з арсеналом боєприпасів учасників незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Схованка була облаштована в районі насосної станції на березі р. Сіверський Донець.

Серед вилученого - понад 60 артилерійських снарядів калібром 30 мм і майже 1700 набоїв до стрілецької зброї.

Нагадаємо, нещодавно на Луганщині були виявлені схрони зі снарядами на 300 кг тротилу.