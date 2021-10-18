На Одещині чоловік скоїв самогубство, підірвавшись на гранаті

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В селі Усатове Одеського району 62-річний чоловік підпалив свій будинок, а згодом загинув від вибуху гранати, яку підірвав

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Сьогодні вночі поліцейські приїхали на виклик жителя села Усатове, який погрожував здійснити самогубство. Кількагодинні перемовини та спроби правоохоронців запобігти непоправному результату не дали", - розповіли подробиці події правоохоронці.

Пояснюючи свої дії негараздами в житті, чоловік підпалив свій будинок, а згодом і сам загинув від вибуху гранати.

Під час обшуку в домоволодінні загиблого працівники поліції виявили два пістолети, автоматичну зброю та рештки гранати РГД-5. Усе це, а також тіло загиблого, направили на експертизу.

Слідчі кваліфікували подію за двома статтями Кримінального кодексу України: п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з поміткою "самогубство") та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Раніше повідомлялось, що в Одесі на зупинці громадського транспорту чоловік з Південної Азії напав з ножем на колишню співмешканку та її знайомого.