У МОЗ розширили список професій, щеплення для яких є обов'язковим
Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, для яких є обов'язковим щеплення проти COVID-19. Відповідний указ міністерства набуде чинності з 9 грудня 2021 року
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Так, обов'язкову вакцинацію буде введено для працівників:
- підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.
- установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів.
- підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).
У випадку відсутності щеплення, працівники вказаних категорій будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Нагадаємо, очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, що у Міністерстві охорони здоров'я планують запровадити механізм так званої "ковідної амністії" - вона може стати в нагоді тим, хто купив підроблений сертифікат про вакцинацію, однак все одно хоче отримати щеплення від коронавірусу.
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