У МОЗ розширили список професій, щеплення для яких є обов'язковим

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Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, для яких є обов'язковим щеплення проти COVID-19. Відповідний указ міністерства набуде чинності з 9 грудня 2021 року

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Так, обов'язкову вакцинацію буде введено для працівників:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.

установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів.

підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).

У випадку відсутності щеплення, працівники вказаних категорій будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Нагадаємо, очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, що у Міністерстві охорони здоров'я планують запровадити механізм так званої "ковідної амністії" - вона може стати в нагоді тим, хто купив підроблений сертифікат про вакцинацію, однак все одно хоче отримати щеплення від коронавірусу.