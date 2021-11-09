В Минздраве расширили список профессий, вакцинация для которых является обязательной
Министерство здравоохранения расширило перечень профессий, для которых является обязательным прививки против COVID-19. Соответствующий указ министерства вступит в силу с 9 декабря 2021 года
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Так, обязательная вакцинация будет введена для работников:
- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти.
- учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений.
- предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).
В случае отсутствия прививки, работники указанных категорий будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что в Министерстве здравоохранения планируют ввести механизм так называемой "ковидной амнистии" - она может пригодиться тем, кто купил поддельный сертификат о вакцинации, однако все равно хочет получить прививку от коронавирус.
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