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09 листопада 2021, 09:49 11

В Україні скоротили "жовту" зону, а у "червоній" - більш ніж половина регіонів

09 листопада 2021, 09:49 11
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні зменшилась кількість областей, які входять до "жовтої" зони карантину - Закарпатська область перейшла до "помаранчевої" зони карантину

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

Так, наразі у "жовтій" зоні перебувають лише дві області - Кіровоградська та Тернопільська.

"Помаранчевими" є 6 регіонів країни - Вінницька, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька та Закарпатська області.

Решта областей та Київ залишаються у "червоній" зоні карантину.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 18 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, померли 833 хворих. Серед нових хворих - 1 183 дитини та 426 медпрацівників.

Україна карантин область червона зона зона

 
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