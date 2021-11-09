В Україні скоротили "жовту" зону, а у "червоній" - більш ніж половина регіонів
В Україні зменшилась кількість областей, які входять до "жовтої" зони карантину - Закарпатська область перейшла до "помаранчевої" зони карантину
Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.
Так, наразі у "жовтій" зоні перебувають лише дві області - Кіровоградська та Тернопільська.
"Помаранчевими" є 6 регіонів країни - Вінницька, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька та Закарпатська області.
Решта областей та Київ залишаються у "червоній" зоні карантину.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 18 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, померли 833 хворих. Серед нових хворих - 1 183 дитини та 426 медпрацівників.
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