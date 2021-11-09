В Украине сократили "желтую" зону, а в "красной" - более половины регионов

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В Украине уменьшилось количество областей, которые входят в "желтую" зону карантина - Закарпатская область перешла в "оранжевую" зону карантина

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, сейчас в "желтой" зоне находятся только две области - Кировоградская и Тернопольская.

"Оранжевыми" сейчас есть 6 регионов страны - Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая и Закарпатская области.

Остальные области и Киев остаются в "красной" зоне карантина.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 18 988 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, умерли 833 больных. Среди новых больных - 1 183 ребенка и 426 медработников.