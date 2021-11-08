Тупицького судитимуть за незаконне використання ключа підпису платіжних документів Конституційного Суду

Фото з відкритих джерел

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає RegioNews.

Йдеться про справу, у якій у липні цього року Олександру Тупицькому повідомили про чергову підозру — через втручання в онлайн-систему Держказначейства.

Офісом Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови та головного бухгалтера Конституційного Суду України за фактами несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи (ст. 361 КК України), - повідомили в ОГП.

Розслідуванням встановлено, що колишній голова Суду за попередньою змовою з головним бухгалтером здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України при підписанні електронних бухгалтерських документів. У результаті цього, як зазначається, було спотворено інформацію про дійсного їх підписувача, порушено процес обробки інформації, а також встановлений порядок її маршрутизації.

Ексголова Суду передав головному бухгалтеру захищений електронний носій із власним ключем кваліфікованого електронного підпису та пароль до нього. В грудні 2020 року, після відсторонення його від посади голови Суду він надав головному бухгалтеру незаконну вказівку про подальше використання цього ключа від його імені та замість нього, у тому числі для підписання платіжних та інших документів в автоматизованій системі. Такі несанкціоновані втручання відбувалися навіть під час перебування ексголови за кордоном, - відзначили в ОГП.

Таким чином, за даними прокуратури, було підписано понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов’язань, з розподілу показників зведених кошторисів, розподілів відкритих асигнувань та кошторисних призначень тощо.

Дії колишнього голови КСУ, як вказали у ДБР, кваліфікуються за ст. 27 (підбурення та пособництво), головного бухгалтера КСУ за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи за попередньою змовою групою осіб, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу її обробки та порушення встановленого порядку маршрутизації) КК України.

Санкції статей передбачають покарання у виді позбавлення волі строком до 6 років.

Як повідомлялося, відсторонений Зеленським очільник КСУ Тупицький відсудив майже мільйон грошової винагороди.

Раніше КСУ відкрив провадження у справі про звільнення Тупицького та Касмініна.