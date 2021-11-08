Тупицкого будут судить за незаконное использование ключа подписи платежных документов Конституционного суда

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Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает RegioNews.

Речь идет о деле, в котором в июле этого года Александру Тупицкому сообщили об очередном подозрении — из-за вмешательства в онлайн-систему Госказначейства.

Офисом Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя и главного бухгалтера Конституционного Суда Украины по фактам несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы (ст. 361 УК Украины), - сообщили в ОГП.

Расследованием установлено, что бывший председатель Суда по предварительному сговору с главным бухгалтером осуществили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов. В результате этого, как отмечается, была искажена информация об их действительном подписчике, нарушен процесс обработки информации, а также установлен порядок ее маршрутизации.

Экс-председатель Суда передал главному бухгалтеру защищенный электронный носитель с личным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему. В декабре 2020 года, после отстранения его от должности главы Суда он предоставил главному бухгалтеру незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него, в том числе для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе. Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания экс-главы за рубежом, - отметили в ОГП.

Таким образом, по данным прокуратуры, было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетным обязательствам, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений и тому подобное.

Действия бывшего председателя КСУ, как указали в ГБР, квалифицируются по ст. 27 (подстрекательство и пособничество), главного бухгалтера КСУ по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы по предварительному сговору группой лиц, что привело к подделке информации, искажению процесса ее обработки и нарушение установленного порядка маршрутизации) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Как сообщалось, отстраненный Зеленским глава КСУ Тупицкий отсудил почти миллион денежного вознаграждения.

Раньше КСУ открыл производство по делу об увольнении Тупицкого и Касминина.