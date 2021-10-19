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19 жовтня 2021, 18:00 5

КСУ відкрив провадження у справі про звільнення Тупицького та Касмініна

19 жовтня 2021, 18:00 5
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Фото з відкритих джерел
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Конституційний суд відкрив провадження  справі про звільнення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна з посади судді КСУ за конституційним поданням 49 народних депутатів

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення представника Верховної ради в КСУ Ольги Совгирі у Telegram-каналі.

"Конституційний суд відкрив провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України указів президента України (щодо Тупицького та Касмініна - ред.)", - заявила нардеп.

Справа буде розглядатися на засіданні Великої палати Конституційного суду.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд визнав незаконним і протиправним указ президента Володимира Зеленського, яким той скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду.

Своєю чергою представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський висловив впевненість, що звільнений президентом України Володимиром Зеленським голова Конституційного Суду Олександр Тупицький не зможе повернутися на посаду, попри всі спроби.

Також Офіс президента оскаржив рішення Верховного Суду про незаконність звільнення голови КСУ Тупицького.

КСУ справа нардеп Олександр Тупицький

 
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