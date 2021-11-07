В Україні COVID-щеплення отримали ще понад 130 тис. людей

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В Україні за минулу добу, 7 листопада, вакцинувались від коронавірусу 131 406 людей, одну дозу отримали 85 340 осіб

Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Повністю імунізували минулої доби 46 066 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 354 681 людину, з них отримали одну дозу - 11 354 679 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 7 904 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 19 259 252 щеплення.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що кожен третій українець має принаймні одну дозу COVID-вакцини.