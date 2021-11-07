В Украине COVID-прививки получили еще более 130 тыс. человек
В Украине за минувшие сутки, 7 ноября, вакцинировались от коронавируса 131 406 человек, одну дозу получили 85 340 человек
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Полностью иммунизировали за прошедшие сутки 46 066 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 11 354 681 человек, из них получили одну дозу - 11 354 679 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 904 573 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 19 259 252 прививки.
Напомним, ранее в Минздраве заявили, что каждый третий украинец имеет по крайней мере одну дозу COVID-вакцины.
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