У суботу окупанти двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі
Упродовж поточної доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню
Про це повідомляють у штабі ООС, передає RegioNews.
Поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
В районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, - повідомили в штабі.
Як повідомлялося, попередньої доби в ООС було вісім порушень "тиші" окупантами і один поранений український боєць.
Також відомо, що Верещук готова їхати на окупований Донбас з офіційним візитом.
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