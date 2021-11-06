10:40  06 листопада
В Україні за добу антирекорд за смертністю від COVID-19 – 793 летальних випадки
15:07  06 листопада
Під Одесою невідомі напали на депутата з Херсонщини, він у важкому стані
17:25  06 листопада
У суботу окупанти двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2021, 17:25 6

У суботу окупанти двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі

06 листопада 2021, 17:25 6
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Упродовж поточної доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляють у штабі ООС, передає RegioNews.

Поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, - повідомили в штабі.

Як повідомлялося, попередньої доби в ООС було вісім порушень "тиші" окупантами і один поранений український боєць.

Також відомо, що Верещук готова їхати на окупований Донбас з офіційним візитом.

Донбас ООС війна обстріли окупанти

Верещук про повернення Донбасу та Криму: це не 25 років
04 листопада 2021, 15:53
В Міноборони розповіли, коли очікують збільшення кількості російських військ на кордоні
04 листопада 2021, 09:12
Бойовики повністю заблокували п'ять з семи КПВВ через лінію розмежування
30 жовтня 2021, 15:54
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua