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04 листопада 2021, 09:12 44

В Міноборони розповіли, коли очікують збільшення кількості російських військ на кордоні

04 листопада 2021, 09:12 44
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Фото: з відкритих джерел
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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що контингент російських військ на кордоні з Україною може зрости вже цієї зими

Як передає RegioNews, про це вона заявила в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Росія постійно стоїть на доволі агресивній позиції, і довкола кордону, і на тимчасово окупованій території постійно дислокується плюс-мінус близько 90 тисяч осіб. Ця цифра то зменшується, то збільшується, тобто ми постійно цей рух спостерігаємо", - зазначила вона.

За її словами, той рух, що відбувається на кордоні зараз - "це не вперше", на думку заступниці міністра, він є типовим для війни, що відбувається.

Нам слід очікувати у грудні й січні більше новин, ніж зараз. Розвідка говорить, що саме у цей період планується збільшення контингенту. Зараз це не та ситуація, коли потрібно бити у набат. Але у будь-який момент ризик існує, ми живемо у стані війни", - додала Маляр.

Раніше повідомлялось, що станом на початок листопада цього року біля українського кордону та на тимчасово окупованих територіях Російською Федерацією зосереджено угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб.

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