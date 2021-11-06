Доба в ООС: вісім порушень "тиші" окупантами і один поранений український боєць
Протягом минулої доби, 5 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє штаб ООС, передає RegioNews.
Біля Причепилівки та Катеринівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.
В напрямку населених пунктів Болотене та Луганське противник здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм.
В бік Кримського ворожі війська відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.
Поблизу Лебединського наші позиції потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Неподалік Талаківки російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли, - йдеться в повідомленні.
Станом на 7 годину ранку, 6 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Як повідомлялося, Верещук готова їхати на окупований Донбас з офіційним візитом.