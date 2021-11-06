08:44  05 листопада
Майже 26,5 тисяч нових випадків COVID-19 в Україні за добу, найбільше – на Дніпропетровщині
12:48  05 листопада
"Слугу" Третьякову відсторонили від засідань Ради через образу померлого нардепа Полякова
10:06  06 листопада
Доба в ООС: вісім порушень "тиші" окупантами і один поранений український боєць
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2021, 10:06 39

Доба в ООС: вісім порушень "тиші" окупантами і один поранений український боєць

06 листопада 2021, 10:06 39
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 5 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляє штаб ООС, передає RegioNews.

Біля Причепилівки та Катеринівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку населених пунктів Болотене та Луганське противник здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм.

В бік Кримського ворожі війська відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

Поблизу Лебединського наші позиції потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Неподалік Талаківки російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли, - йдеться в повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 6 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Як повідомлялося, Верещук готова їхати на окупований Донбас з офіційним візитом.

Також Резніков передбачає, що не працюватиме далі в Українській делегації в ТКГ.

Донбас ООС війна обстріли окупанти поранення

На Донбасі російські окупанти поранили нашого військового
05 листопада 2021, 17:35
Верещук про повернення Донбасу та Криму: це не 25 років
04 листопада 2021, 15:53
В Міноборони розповіли, коли очікують збільшення кількості російських військ на кордоні
04 листопада 2021, 09:12
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua