В субботу оккупанты дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе
В течение суток, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщают в штабе ООС, передает RegioNews.
Вблизи Зайцева враг открывал огонь из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Болотенное оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, - сообщили в штабе.
Как сообщалось, в предыдущие сутки в ООС было восемь нарушений "тишины" оккупантами и один раненый украинский боец.
Также известно, что Верещук готова ехать на оккупированный Донбасс с официальным визитом.
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