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В субботу оккупанты дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе
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06 ноября 2021, 17:25 6

В субботу оккупанты дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе

06 ноября 2021, 17:25 6
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Фото из открытых источников
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В течение суток, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщают в штабе ООС, передает RegioNews.

Вблизи Зайцева враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Болотенное оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, - сообщили в штабе.

Как сообщалось, в предыдущие сутки в ООС было восемь нарушений "тишины" оккупантами и один раненый украинский боец.

Также известно, что Верещук готова ехать на оккупированный Донбасс с официальным визитом.

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