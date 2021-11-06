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06 ноября 2021, 16:43 318

Срок действия сертификатов после выздоровления от COVID-19 сокращен

06 ноября 2021, 16:43 318
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров внес изменения в Порядок формирования и использования COVID-сертификатов. Срок действия международных и внутренних сертификатов после выздоровления сокращен со 180 до 105 дней

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 4 ноября 2021 г. № 1156, обнародованном на Правительственном портале, передает RegioNews.

Кроме того, порядок дополнен нормой о том, что COVID-сертификат после выздоровления может быть сформирован не более двух раз за один календарный год.

Нормы о действии сертификатов содержатся в порядке формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, отрицательный результат тестирования или выздоровление лица от указанной болезни.

Как сообщалось, стало известно, кто сможет получить сертификат о выздоровлении от COVID-19: не все.

Также в МОЗ рассказали, при каких условиях COVID-сертификат должен быть аннулирован.

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