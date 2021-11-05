На Донбасі російські окупанти поранили нашого військового

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Від початку доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Одного бійця ООС поранено

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ООС

Біля Причепилівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку населених пунктів Болотене, Кримське та Луганське противник здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Лебединського наші позиції потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 4 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.