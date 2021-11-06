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Сутки в ООС: восемь нарушений "тишины" оккупантами и один раненый украинский боец
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06 ноября 2021, 10:06 53

Сутки в ООС: восемь нарушений "тишины" оккупантами и один раненый украинский боец

06 ноября 2021, 10:06 53
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Фото из открытых источников
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За прошедшие сутки, 5 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.

Возле Причепиловки и Катериновки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

В направлении населенных пунктов Болотенное и Луганское противник совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм.

В сторону Крымского вражеские войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

Вблизи Лебединского наши позиции попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Неподалеку Талаковки российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Золотого-4 оккупанты применили минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы, - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 6 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Как сообщалось, Верещук готова ехать на оккупированный Донбасс с официальным визитом.

Также Резников предусматривает, что не будет работать дальше в украинской делегации в ТКГ.

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