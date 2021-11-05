Українцям спростили видачу водійських прав
З п'ятниці, 5 листопада, українці можуть отримати водійські права поштою. Замовити документ можна онлайн
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.
Для того, щоб отримати посвідчення поштою, необхідно авторизуватися в Електронному кабінеті водія. людина повинна заповнити всі необхідні поля, а потім вибрати доставку по "Укрпошті".
При цьому у відомстві додали, що жителям сіл водійські посвідчення будуть доставляти кур'єри "Укрпошти".
Нагадаємо, раніше у МВС повідомляли, що в Україні можливі перебої з видачею водійських прав.
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