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05 листопада 2021, 16:17 2588

Українцям спростили видачу водійських прав

05 листопада 2021, 16:17 2588
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Фото з відкритих джерел
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З п'ятниці, 5 листопада, українці можуть отримати водійські права поштою. Замовити документ можна онлайн

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

Для того, щоб отримати посвідчення поштою, необхідно авторизуватися в Електронному кабінеті водія. людина повинна заповнити всі необхідні поля, а потім вибрати доставку по "Укрпошті".

При цьому у відомстві додали, що жителям сіл водійські посвідчення будуть доставляти кур'єри "Укрпошти".

Нагадаємо, раніше у МВС повідомляли, що в Україні можливі перебої з видачею водійських прав.

пошта водії

 
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