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05 ноября 2021, 16:17 2592

Украинцам упростили выдачу водительских прав

05 ноября 2021, 16:17 2592
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Фото из открытых источников
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С пятницы, 5 ноября, украинцы могут получить водительские права по почте. Заказать документ можно онлайн

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Для того чтобы получить удостоверение по почте, необходимо авторизоваться в электронном кабинете водителя. Человек должен заполнить все необходимые поля, а затем выбрать доставку по "Укрпочте".

При этом в ведомстве добавили, что жителям сел водительские удостоверения будут доставлять курьеры "Укрпочты".

Напомним, ранее в МВД сообщали, что в Украине возможны перебои с выдачей водительских прав.

почта водители

 
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