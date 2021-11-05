Украинцам упростили выдачу водительских прав

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С пятницы, 5 ноября, украинцы могут получить водительские права по почте. Заказать документ можно онлайн

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Для того чтобы получить удостоверение по почте, необходимо авторизоваться в электронном кабинете водителя. Человек должен заполнить все необходимые поля, а затем выбрать доставку по "Укрпочте".

При этом в ведомстве добавили, что жителям сел водительские удостоверения будут доставлять курьеры "Укрпочты".

Напомним, ранее в МВД сообщали, что в Украине возможны перебои с выдачей водительских прав.