У "жовтій" зоні карантину стало на одну область більше - МОЗ
"Жовту" зону карантину в Україні розширили - тепер там перебуває три області. Станом на 4 листопада "жовтою" стала Тернопільська область
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Так, "жовтими" наразі є Кіровоградська, Закарпатська та Тернопільська області.
У "помаранчевій" зоні знаходяться наступні області: Вінницька, Волинська, Полтавська, Харківська, Черкаська Чернівецька.
У "червоній" зоні знаходяться інші 15 областей і місто Київ. Однак у МОЗ попереджають, що під загрозою потрапляння в цю зону знаходяться Волинська, Харківська та Тернопільська області.
Нагадаємо, в Україні за 3 листопада зафіксували 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих - 1 787 дітей та 426 медпрацівників.
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