В "желтой" зоне карантина стало на одну область больше - Минздрав

Фото: из открытых источников

"Желтую" зону карантина в Украине расширили - теперь там пребывает три области. По состоянию на 4 ноября "желтой" стала Тернопольская область

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, "желтыми" на данный момент являются Кировоградская, Закарпатская и Тернопольская области.

В "оранжевой" зоне находятся следующие области: Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская Черновицкая.

В "красной" зоне находятся остальные 15 областей и город Киев. Однако в Минздраве предупреждают, что под угрозой попадания в эту зону находятся Волынская, Харьковская и Тернопольская области.

Напомним, в Украине за 3 ноября зафиксировали 27 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных - 1 787 детей и 426 медработников.