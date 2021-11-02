В Минздраве уверяют, что Украина полностью обеспечена кислородом

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В Украине сейчас в достаточном количестве медицинского кислорода для больных COVID-19. Вчера два крупнейших производители кислорода в стране возобновили работу

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на брифинг замглавы Минздрава Александра Комариды.

С середины октября два крупнейших производителя кислорода в Украине ушли на плановые регламентные работы. Минздрав обратился к ним для предоставления резервных запасов кислорода, чем перекрыл потребности в кислороде. Вчера эти производители вернулись к работе.

"Украина полностью обеспечена медицинским кислородом для больных, нуждающихся в кислородной терапии через COVID-19", - сообщил он.

По его словам, больной COVID сейчас в 5-6 раз больше нуждается в кислороде, чем это было в предыдущую волну.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмину хотят запретить предоставлять разрешение на вывоз кислорода из Украины.