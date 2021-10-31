На Донбассе состоялись боевые учения

Фото: пресс-центр ООС

На днях в Донецком пограничном отряде провели полевые занятия с узкопрофильными специалистами боевой направленности, в том числе военные усовершенствовали навыки применения зенитных установок

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение штаба ООС.

Отмечается, что основной составляющей занятий были учебные стрельбы. Цель практических тренировок — совершенствование знаний и навыков украинских военнослужащих.

По программе учений подразделения пограничного отряда совершили марш и развертывание на позициях в районе выполнения задач.

Пограничники отработали тактические эпизоды боевого применения с выполнением упражнений стрельб.

Упражнялись пограничники в стрельбе из противотанковых гранатометов различных систем, зенитных установок и вооружения боевых машин. Кроме того, внимание уделили тренировке по инженерной подготовке и тактической медицине.

Напомним, в сентябре во время учений на полигоне под Киевом погиб боец Нацгвардии.