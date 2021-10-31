16:56  31 октября
В Минцифре упростили получение COVID-сертификата в "Дії"
14:48  31 октября
Выборы в Украине: стала известна явка избирателей на Херсонщине и Черкасщине
17:48  31 октября
На Донбассе ранили военного ООС
UA | RU
UA | RU
31 октября 2021, 19:48 101

На Донбассе состоялись боевые учения

31 октября 2021, 19:48 101
Читайте також українською мовою
Фото: пресс-центр ООС
Читайте також
українською мовою

На днях в Донецком пограничном отряде провели полевые занятия с узкопрофильными специалистами боевой направленности, в том числе военные усовершенствовали навыки применения зенитных установок

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение штаба ООС.

Отмечается, что основной составляющей занятий были учебные стрельбы. Цель практических тренировок — совершенствование знаний и навыков украинских военнослужащих.

По программе учений подразделения пограничного отряда совершили марш и развертывание на позициях в районе выполнения задач.

Пограничники отработали тактические эпизоды боевого применения с выполнением упражнений стрельб.

Упражнялись пограничники в стрельбе из противотанковых гранатометов различных систем, зенитных установок и вооружения боевых машин. Кроме того, внимание уделили тренировке по инженерной подготовке и тактической медицине.

Напомним, в сентябре во время учений на полигоне под Киевом погиб боец Нацгвардии.

ООС учения Донецкая область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram