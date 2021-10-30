На Волині страйкували міжнародні перевізники

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Про це повідомляє Суспільне.Волинь, передає RegioNews.

Учасники акції хотіли привернути увагу до проблеми необхідності збільшення дозволів від Польщі на міжнародні перевезення вантажів.

Водії та перевізники стверджують, що для функціонування галузі міжнародних перевезень Україні потрібно було б 250 тисяч дозволів. Натомість цього року отримали всього 160 тисяч. Україна і Польща обмінюються дозволами в паритетному співвідношенні.

Ми не можемо вивезти товари ні в Німеччину, ні в Голландію (Нідерланди – ред.), ні в Бельгію. Польща перекриває транзит. Це питання не підіймається жодними чиновниками. Нас змушують перереєстровувати фірми в інших державах і сплачувати податки там. Наші водії виїжджають за кордон, – каже один з організаторів акції Андрій Ткачук.

У рамках акції 29 жовтня вантажівки вирушили з села Княгининок до міжнародного пункту "Ягодин", вони дісталися туди за чотири години. На початку акції рушили орієнтовно пів сотні вантажівок. Колону супроводжувала поліція. До кордону доїхали майже 100 фур. Ближче до пункту пропуску автівки подавали звукові сигнали. На розмову нікого з представників прикордонної та митної служб мітингарі не кликали. Після цього акція завершилася.

Як повідомлялося, 27 жовтня у Києві перевізники блокують дорогу, протестуючи проти карантинних обмежень.