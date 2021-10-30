На Волыни бастовали международные перевозчики

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Об этом сообщает Суспильне.Волынь, передает RegioNews.

Участники акции хотели привлечь внимание к проблеме необходимости увеличения разрешений от Польши на международные перевозки грузов.

Водители и перевозчики утверждают, что для функционирования отрасли международных перевозок Украине нужно было бы 250 тысяч разрешений. Зато в этом году получили всего 160 тысяч. Украина и Польша обмениваются разрешениями в паритетном соотношении.

Мы не можем вывезти товары ни в Германию, ни в Голландию (Нидерланды – ред.), ни в Бельгию. Польша перекрывает транзит. Этот вопрос не поднимается никакими чиновниками. Нас заставляют перерегистрировать фирмы в других государствах и платить налоги там. Наши водители выезжают за границу, - говорит один из организаторов акции Андрей Ткачук.

В рамках акции 29 октября грузовики отправились из села Княгининок в международный пункт "Ягодин", они добрались туда за четыре часа. В начале акции выдвинулись ориентировочно пол сотни грузовиков. Колонну сопровождала полиция. До границы доехали почти 100 фур. Ближе к пункту пропуска машины подавали звуковые сигналы. На разговор никого из представителей пограничной и таможенной служб митингующие не звали. После этого акция завершилась.

Как сообщалось, 27 октября в Киеве перевозчики блокируют дорогу, протестуя против карантинных ограничений.