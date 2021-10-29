Екснардепка Савіченко та її сестра отримали підозру через "липовий" COVID-сертифікат

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Про це пише RegioNews з посиланям на Faccebook міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського

"Надії Савченко та її сестрі Вірі щойно вручили підозру за використання підробленого COVID-сертифікату, з яким вони намагалися потрапити в Україну", - зазначив чиновник.

Міністр нагадав, що ро всій країні працюють спеціальні мобільні групи, які перевіряють на справжність COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Прикордонники використовують спеціальне обладнання, яке виявляє такі фейкові документи.

"Всі, хто задумується купити такі підроблені сертифікати, ПЛР-тести чи зробити їхню копію в спеціалізованих програмах – пам’ятайте, одне таке рішення залишить відбиток на всьому вашому майбутньому. Подумайте, скільки виникатиме проблем з роботодавцями, які бачитимуть, що ви раніше судимі? Вже не кажучи про інші труднощі, які можуть супроводжувати вас по життю через одне таке рішення"

Нагадаємо, що про затримання Савченко повідомив 22 жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. ЇЇ затримали у Борисполі з підробним COVID-сертифікатом

"Сьогодні розпочато понад 800 кримінальних проваджень щодо підроблених сертифікатів вакцинації. Хочу наголосити, що відповідальність несе не тільки особа, як підробила сертифікат, але й безпосередньо громадянин, який замовив і скористався таким сертифікатом. Можу сказати, що деякі з колишніх ваших колег також, на жаль, користуються такими сертифікатами. Сьогодні якраз була виявлена ситуація щодо підробного сертифіката екснародного депутата Надії Савченко", – сказав Монастирський.