"Укрпошта" розіграє між щепленими співробітниками мільйон

FB Ігор Смілянський

Акціонерне товариство "Укрпошта" розіграє між вакцинованими від COVID-19 співробітниками грошові призи на загальну суму 1 млн гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook гендиректора компанії Ігоря Смілянського

"Між вакцинованими співробітниками буде розіграно понад 1 мільяон гривень. Призи будуть від 1 000 до 5 000 грн та суперприз – 50 000 грн. Ці гроші будуть розіграні серед тих працівників компанії, хто вакцинувався 1-ю або 2-ма дозами", - написав очільник компанії

Він висловив сподівання, що це стане додаткоою мотивацією аби співробітники компанії вакцинувалися.

Уточнюється, що наразі в Укрпошті вакцинувалися третина співробітників.

За даними МОЗ 28 жовтня вакцинувалися від COVID-19 майже 290 тисяч українців. Першу дозу вакцини отримали 214 тисяч, друзу 75. З початку вакцинальної кампанії двома дозами вакциновано понад 7 мільйонів осіб..