"Сто тысяч за поправку": СБУ задержала лоббиста, который "стимулировал" депутата

Служба безопасности Украины задержала "лоббистов" шоу-бизнеса, которые попросили депутатов пролоббировать "необходимую" поправку за вознаграждение.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм спецслужбы

По данным следствия, за внесение "нужной" правки и отсрочку законопроекта, злоумышленники обещали народному избраннику $100 тыс. ежегодно.

Мужчина, что предлагал взятку, – руководитель организации, которая занимается авторскими правами музыкальных исполнителей на территории Украины.

"Фактически эта организация собирает деньги с всех заведений, где играет музыка...Предполагалось, что она передает большую часть средств исполнителям – поскольку они имеют авторские права. Впрочем, пользуясь монопольным положением на рынке, злоумышленник создал несколько "компаний-прокладок", - отмечают в спецслужбе.

Поскольку в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5572 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав", который фактически ликвидирует указанную схему, ее руководитель пошел на подкуп народных депутатов.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.