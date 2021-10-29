14:59  29 октября
В Закарпатской области обнаружили вирус полиомиелита
11:26  29 октября
С 1 ноября в Украине появятся новые дорожные знаки
17:33  29 октября
На Донбассе зафиксировали 9 нарушений, трое наших бойцов ранены
UA | RU
UA | RU
29 октября 2021, 21:14 126

"Сто тысяч за поправку": СБУ задержала лоббиста, который "стимулировал" депутата

29 октября 2021, 21:14 126
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины задержала "лоббистов" шоу-бизнеса, которые попросили депутатов пролоббировать "необходимую" поправку за вознаграждение.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм спецслужбы

По данным следствия, за внесение "нужной" правки и отсрочку законопроекта, злоумышленники обещали народному избраннику $100 тыс. ежегодно.

Мужчина, что предлагал взятку, – руководитель организации, которая занимается авторскими правами музыкальных исполнителей на территории Украины.

"Фактически эта организация собирает деньги с всех заведений, где играет музыка...Предполагалось, что она передает большую часть средств исполнителям – поскольку они имеют авторские права. Впрочем, пользуясь монопольным положением на рынке, злоумышленник создал несколько "компаний-прокладок", - отмечают в спецслужбе.

Поскольку в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5572 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав", который фактически ликвидирует указанную схему, ее руководитель пошел на подкуп народных депутатов.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

СБУ депутаты подозрение Авторские права

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua