В Україні ще один антирекорд нових випадків коронавірусу за добу

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В Україні за минулу добу зафіксували 26 870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих - 1 824 дитини та 491 медпрацівник

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, за 28 жовтня зафіксували 648 летальних випадків, госпіталізували 5 463 людини, одужали 9 784 людини.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстровано в Дніпропетровській (2164), Одеській (2156), Львівській (1702) областях, в Харківській (1497) області й в Києві (1616).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 878 674 осіб, з них одужали 2 421 495 осіб, померли 66 852 людини.

Нагадаємо, раніше в Україні зафіксували 26 071 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби.