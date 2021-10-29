В Украине еще один антирекорд новых случаев коронавируса за сутки
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 26 870 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных - 1 824 ребенка и 491 медработник
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, за 28 октября зафиксировали 648 летальных случаев, госпитализировали 5 463 человека, выздоровели 9 784 человека.
Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Днепропетровской (2164), Одесской (2156), Львовской (1702) областях, в Харьковской (1497) области и в Киеве (1616).
За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 878 674 человек, из них выздоровели 2 421 495 человек, умерли 66 852 человека.
Напомним, ранее в Украине зафиксировали 26 071 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни.
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