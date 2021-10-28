15:20  28 жовтня
Київ з 1 листопада посилює карантинні обмеження: як працюватимуть школи, ТРЦ та транспорт
13:09  28 жовтня
У поліції назвали основні версії вбивства активіста "Правого сектора"
18:14  28 жовтня
На Донбасі російські окупанти чотири рази гатили із забороненої зброї, двої бійців ООС поранено
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2021, 18:14 4

На Донбасі російські окупанти чотири рази гатили із забороненої зброї, двої бійців ООС поранено

28 жовтня 2021, 18:14 4
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

З початку доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В напрямку Кримського ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Також з мінометів калібру 82 мм російські найманці обстріляли наші позиції поблизу Красногорівки.

Біля Новозванівки ворог застосував міномети калібру 120 мм.

В бік Троїцького окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я обох - середньої важкості.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 27 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Донбас озброєння мінські угоди обстріли поранення

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Хід Козирем на 184-му окрузі: як Зеленський здав меру Херсона цілу область та що отримає взамін
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua