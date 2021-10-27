В Ужгороді з вікна військкомату вистрибнув призовник

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Працівники Нацполіції затримали хлопця, який підлягає призову на строкову військову службу, однак вже декілька років ухиляється від явки до призовної дільниці та перебуває у розшуку

Про це у Facebook повідомив Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, передає RegioNews.

Відомо, що хлопця доставили до призовної дільниці з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення, однак він здійснив спробу втечі з призовної дільниці та вистрибнув з вікна другого поверху. Його доставили до лікарні.

"На даний момент вказаний випадок вивчається органами Національної поліції України на предмет наявності в діях даного громадянина ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 335 Кримінального Кодексу України "Ухилення від призову на строкову військову службу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації.