В Украине запустили отопление в более 70% жилых домов

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По состоянию на 27 октября более 70% жилых домов Украины подключены к теплоснабжению

Как пишет RegioNews со ссылкой на Министерство развития общин и территорий, три области отчитались о 100% запуске отопления в жилом секторе.

"По состоянию на 27 октября более 70% жилых домов Украины подключены к теплоснабжению. Есть области, которые отчитались о 100% запуске отопления в жилом секторе. Речь идет о Закарпатской, Тернопольской и Черниговской областях. В десяти регионах этот показатель составляет более 90%", - говорится в сообщении.

Так, 90% жилых домов подключены к теплу в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Киевской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Напомним, в октябре Украина снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах на 2%.