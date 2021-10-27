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27 жовтня 2021, 10:44 413

В Україні у "червоній" зоні карантину перебувають вісім областей

27 жовтня 2021, 10:44 413
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Станом на 27 жовтня до "червоної" зони епідемічної небезпеки віднесено вісім областей, у "жовтій" зоні перебуває 3 області, решта віднесені до "помаранчевої"

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.

Станом на 27 жовтня до "червоної" зони епідемічної небезпеки віднесено Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську області.

У "жовтій" зоні епіднебезпеки Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська області. Решта регіонів перебувають у "помаранчевій" зоні.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні складає 649 на 100 тис. населення.

У Києві рівень захворюваності - 421 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності в Херсонській - 1 269 на 100 тис. населення, Сумській - 1 158 та Луганській - 1 050 областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до червоної зони можуть перевести ще п'ять областей.
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