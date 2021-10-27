В Украине в "красной" зоне карантина находятся восемь областей

По состоянию на 27 октября до "красной" зоны эпидемической опасности отнесены восемь областей, в "желтой" зоне находится 3 области, остальные отнесены к "оранжевой"

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.

По состоянию на 27 октября к "красной" зоне эпидемической опасности отнесены Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская области.

В "желтой" зоне эпидопасности Винницкая, Закарпатская, Кировоградская области. Остальные регионы находятся в "оранжевой" зоне.

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. население, по стране составляет 649 на 100 тыс. населения.

В Киеве уровень заболеваемости - 421 на 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень заболеваемости в Херсонской - 1 269 на 100 тыс. населения, Сумской - 1 158 и Луганской - 1 050 областях.