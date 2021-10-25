В Україні за весь час пандемії COVID-19 померло 42 дитини - МОЗ

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В Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що від коронавірусної хвороби за весь час пандемії померло 42 неповнолітніх українців

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі міністерства.

За час пандемії в Україні коронавірусну хворобу діагностували у 152 790 дитини. Забрала хвороба життя 42 неповнолітніх українців", - йдеться у повідомленні.

Наразі на COVID-19 хворіють - понад 29 тисяч дітей. З них на стаціонарному лікуванні перебуває 760 хворих та 340 дітей з підозрою на COVID-19.

Зайнятість ліжок, призначених для неповнолітніх із COVID-19, складає 22%.

Раніше повідомлялось, що у Житомирі на базі дитячої міської лікарні розгорнули відділення для прийому хворих на COVID-19 дітей.