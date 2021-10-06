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В Україні підтвердили випадок поліомієліту у дитини: її батьки - антивакцинатори
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06 жовтня 2021, 16:24 77

В Україні підтвердили випадок поліомієліту у дитини: її батьки - антивакцинатори

06 жовтня 2021, 16:24 77
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Фото: Рixabay
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В Україні зафіксували і підтвердили випадок поліомієліту у маленької дитини

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, батьки свідомо відмовлялися від вакцинації через релігійні переконання, пише RegioNews

Наголошується, що випадок паралічу було зафіксовано у 1,5-річної дитини з Рівненської області. Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2).

"Батьки свідомо відмовилися від щеплень, передбачених медичними стандартами, з релігійних переконань", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що перші симптоми у дитини проявилися 1 вересня, вже 3 вересня вона потрапила до лікарні з симптомами парезу нижніх кінцівок.

Відомо, що поліомієліт - це гостре інфекційне захворювання. Вірус поширюється від людини до людини через фекалії і слину, найчастіше - через брудні руки, інфіковану їжу і воду. У групі ризику - діти до п'яти років, тому щеплення дітям роблять одразу після народження.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині жінка через отруєння консервою потрапила до лікарні з ботулізмом.

хвороба Рівне дитина

 
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